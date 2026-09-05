Incidente sulla E45 a Umbertide, quattro feriti estratti dalle lamiere

Scontro tra due auto nella notte, intervento dei vigili del fuoco di Città di Castello

Quattro persone bloccate dentro le auto, sulla E45 quasi deserta a quell’ora.

Erano circa le 2.30 di questa notte quando i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono stati chiamati poco dopo lo svincolo di Umbertide sud, in direzione nord. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili.

Le squadre hanno lavorato per liberare gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere. Tutti e quattro sono stati poi affidati al personale sanitario del 118.

Da lì il trasferimento in ospedale: a Città di Castello e a Perugia. Per uno dei feriti sono stati ipotizzati traumi interni.

Sul posto anche la Polizia stradale, per i rilievi di rito e per la gestione del traffico.