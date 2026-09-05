Città di Castello Pallavolo, al via la preparazione: esordio in serie B il 17 ottobre

Il gruppo di Bartolini ha ripreso il lavoro tra sabbia, acqua e parquet

Il Città di Castello Pallavolo ha iniziato la preparazione in vista del girone D di serie B. L’esordio è fissato per sabato 17 ottobre alle 18.30 al Pala Joan contro la Sirdeco Volley Pescara.

Il gruppo di Marco Bartolini ha lavorato prima sulla sabbia e in piscina all’Umbria Camp, poi è tornato sul parquet del palazzetto cittadino. “Rientrare nel palasport della mia città è una gioia indescrivibile” dice il tecnico tifernate. “Stiamo amalgamando il gruppo e iniziando a costruire la nostra identità di gioco. Poi passeremo alle amichevoli per testare il livello di squadra. Il Pala Joan deve diventare una specie di fortino”.

Capitano sarà David Lensi, uno degli artefici della promozione in A1. Vice Francesco Cesari.

Roberto Bongiorno fa il punto sul lavoro atletico: “Abbiamo alternato sala pesi, sabbia, acqua e circuiti aerobici, una preparazione che molte squadre di categoria superiore non riescono a fare. L’impatto si sente parecchio, ma serve la benzina per tutta la stagione”.

Il roster conta 18 giocatori, completato da alcuni elementi che si alterneranno con la squadra di serie C.

Definito il programma degli allenamenti congiunti: martedì 15 settembre a Sangiustino contro l’A3 di Monaldi, con replica il 22. Martedì 29 settembre trasferta ad Arezzo. Sabato 3 ottobre alle 16 al Pala Joan arriva la Trade Group Falconara dell’ex biancorosso Dore Della Lunga, avversaria nel girone E. Chiusura venerdì 9 ottobre alle 19, ancora in casa con Arezzo.

Nei prossimi giorni la società annuncerà le iniziative rivolte a partner, tifosi e sostenitori.

I numeri di maglia: 1 Rinaldo Conti, 2 Patrik Valenti, 3 Giovanni Panizzi, 4 Francesco Cesari, 5 Lorenzo Panizzi, 6 David Lensi, 7 Tommaso Troiani, 8 Gian Marco Cioffi, 9 Ettore Rumori, 10 Roberto Bongiorno, 11 Carlo Landini, 12 Davide Stoppelli, 13 Alberto Celestini, 14 Niccolò Cappelletti, 16 Enrico Marconi, 17 Leonardo Cesari, 18 Cesare Martinelli, 20 Pietro Volpi.