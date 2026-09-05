Zanzare, ZTL, Sogepu e l’acqua che manca a Coldipozzo: il consiglio comunale riparte con un ordine del giorno fitto

Si torna in aula dopo la pausa estiva, e l’elenco degli argomenti dice già molto sull’estate appena passata a Città di Castello. Lunedì 7 settembre il consiglio comunale convocato dal presidente Luciano Bacchetta si riunisce nella residenza municipale di piazza Gabriotti: question time alle 17, seduta ordinaria alle 18.

Ad aprire le interrogazioni sarà l’assessore al Patrimonio Michela Botteghi, chiamata a rispondere alla capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni sullo stato di incuria del parco di Rignaldello. Poi il sindaco Luca Secondi sulla proposta della consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) di intitolare l’ospedale alle sorelle Olga e Clara Mariani.

Buona parte del carico ricade sull’assessore Rodolfo Braccalenti, atteso su quattro fronti: pensiline fotovoltaiche (Massimo Minciotti, PD), avvio della fase sanzionatoria della ZTL e permessi di accesso (Elda Rossi e Riccardo Leveque, FdI), affidamento-ponte a EDARCO e strisce blu (Andrea Lignani Marchesani, Castello Civica). Sempre a lui toccherà il tema del presidio di Polizia Locale a Trestina, sollevato da Claudio Serafini.

Chiude il question time l’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli sulle zanzare, dopo l’interrogazione di Valerio Mancini (Lega) sugli interventi di contenimento e sugli obblighi di tutela della salute pubblica.

Nella seduta ordinaria il passaggio più tecnico riguarda la variante parziale al PRG legata al Masterplan “OC 2 Ex mulini”, illustrata dal vicesindaco Giuseppe Stefano Bernicchi. Ma il confronto politico più acceso è atteso sull’interpellanza firmata da sei consiglieri di opposizione su gestione, nomine e piano industriale di Sogepu.

In discussione anche i condizionatori nelle scuole dell’infanzia, la dotazione di spray urticante e body-cam per la Polizia Locale e le criticità idriche di Felceto, Marchigliano, Bizzi e Coldipozzo, con la richiesta di chiarimenti sul depennamento del progetto di acquedotto da parte di Umbra Acque.

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