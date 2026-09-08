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Anghiari, il 18 ottobre torna la Camminata con L’Intrepida

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Appuntamento in abiti vintage per vivere una giornata tra storia, natura e atmosfera d’altri tempi. Iniziativa in collaborazione con L’Intrepida e il CAI di Sansepolcro

Torna domenica 18 ottobre 2026 la Camminata con L’Intrepida, appuntamento ormai legato alla celebre ciclostorica di Anghiari e pensato per unire movimento, paesaggio e fascino vintage.

L’iniziativa sarà organizzata in collaborazione con L’Intrepida Anghiari e con il CAI – Club Alpino Italiano, sezione di Sansepolcro.

Anche quest’anno uno degli elementi caratteristici sarà l’abbigliamento: i partecipanti saranno invitati a presentarsi rigorosamente in stile vintage, per contribuire a creare un’atmosfera capace di riportare idealmente indietro nel tempo.

La camminata sarà dunque un’occasione per vivere il territorio in modo originale, tra natura, storia e condivisione, dentro il clima particolare che ogni anno accompagna gli eventi de L’Intrepida.

Nei prossimi giorni verrà pubblicata la locandina ufficiale con tutte le informazioni utili, compresi percorso, modalità di partecipazione e possibilità di iscrizione.

Per il momento la data è fissata: domenica 18 ottobre, ad Anghiari, torna una delle iniziative più suggestive legate al mondo vintage e alla scoperta del territorio.

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