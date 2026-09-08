Città di Castello, domenica 13 settembre torna la festa di fine estate alla Muzi Betti

Dalle 15 una giornata aperta alla città tra sport, convivialità e inclusione. Novità di quest’anno la “Corri Muzi”, corsa non competitiva di 5,5 chilometri

La Muzi Betti si prepara a salutare l’estate con una giornata di festa aperta alla città. L’appuntamento è per domenica 13 settembre, dalle 15 fino a sera, nel parco della residenza protetta.

La festa di fine estate sarà preceduta quest’anno da una novità: la “Corri Muzi”, corsa non competitiva di circa 5,5 chilometri, pensata per coinvolgere familiari, amici, operatori e cittadini in un momento di sport e condivisione.

«Sarà una giornata aperta a tutti – ha spiegato la presidente del Cda della Muzi Betti, Annalisa Lelli – perché vogliamo continuare a essere un luogo di incontro, dove le persone possano sentirsi parte di una comunità e condividere momenti di serenità e spensieratezza».

Lelli ha inoltre invitato la cittadinanza a partecipare sia alla corsa sia alla festa, sottolineando il valore di un appuntamento che punta a rendere la struttura sempre più aperta e inclusiva.

Sull’importanza dell’iniziativa sono intervenuti anche il sindaco Luca Secondi, l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti e il consigliere delegato alle associazioni e Pro loco Roberto Brunelli, che hanno evidenziato il forte legame tra la Muzi Betti e la comunità tifernate.

La preparazione dell’evento ha già coinvolto alcuni ospiti della struttura, protagonisti sui social di video realizzati per promuovere la giornata. Un modo semplice e diretto per raccontare il senso di appartenenza e la voglia di condividere un momento di festa insieme a famiglie, operatori e cittadini.