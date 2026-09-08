Forza Italia Giovani domani a Palazzo Cesaroni: spopolamento e trasporto scolastico

Conferenza stampa domani mattina, 9 settembre, a Palazzo Cesaroni per Forza Italia Giovani Umbria. Appuntamento alle 11.30 nella Sala della Partecipazione, a Perugia, per un incontro con la stampa che i promotori annunciano di mezz’ora.

Sul tavolo, in primo luogo, lo spopolamento giovanile. L’Umbria perde ragazzi da anni, tra chi va a studiare altrove e poi resta e chi il lavoro lo trova fuori regione. Il movimento giovanile di Forza Italia porta all’appuntamento un pacchetto di proposte per rendere la regione più capace di trattenere e attrarre giovani.

Il secondo tema è “Umbria Vai”, la misura regionale sulla mobilità scolastica. Per Forza Italia Giovani il provvedimento presenta criticità e discriminazioni tra studenti, e su questo verranno avanzate proposte per garantire pari opportunità di accesso. Un tema che arriva nella settimana della riapertura delle scuole.

Spazio anche alle questioni organizzative: i nuovi ingressi nella segreteria regionale, le nomine nel coordinamento provinciale e comunale di Terni, il calendario delle attività per “Azzurra Libertà 2026”.

Interverranno il segretario regionale Edoardo Pannacci e il responsabile nazionale Enti Locali Edoardo Gentili, insieme ai segretari provinciali Carlotta Colaiacovo (Perugia) e Pietro Nevi (Terni) e ai responsabili per le scuole superiori Andrea Urbani e Sabrina Barrucci.