Città di Castello, la scuola dell’infanzia “Le Matite” vince il Premio SIREF 2026

Primo posto nazionale per il progetto “Ecosistemi abitabili” ideato dalla docente Fabiana Ghirelli. Al centro sostenibilità, benessere e partecipazione dei bambini

Prestigioso riconoscimento nazionale per la Scuola dell’Infanzia “Le Matite” di Cornetto, appartenente al Circolo Didattico San Filippo di Città di Castello.

La docente Fabiana Ghirelli ha conquistato il primo posto al Premio SIREF 2026 “Formare Innovando” con il progetto “Ecosistemi abitabili: l’architettura della vita e del silenzio”, promosso dalla dirigente scolastica Silvia Ghigi.

Il lavoro nasce da un problema concreto della vita scolastica, quello dell’inquinamento acustico nel salone, trasformato in un percorso educativo capace di unire progettazione, sostenibilità, benessere e cittadinanza attiva.

A essere premiata è stata soprattutto la capacità di coinvolgere i bambini in modo autentico, rendendoli parte attiva nella trasformazione degli spazi e nella ricerca di soluzioni.

Nella motivazione del riconoscimento vengono sottolineate l’originalità pedagogica del progetto, la qualità della documentazione e la capacità di coniugare sostenibilità e benessere con un’esperienza educativa concreta.

«Dare fiducia e strumenti ai bambini significa metterli nella condizione di comprendere che le loro azioni contano», ha spiegato Fabiana Ghirelli, sottolineando come l’educazione possa diventare esperienza di responsabilità, democrazia e attenzione alla comunità.

La docente ha inoltre evidenziato il valore del lavoro di squadra svolto all’interno della scuola, definendo fondamentale il contributo di un team educativo preparato e coeso.

Il riconoscimento premia dunque non soltanto il progetto, ma anche il lavoro della Scuola dell’Infanzia “Le Matite” e dell’intero Circolo Didattico San Filippo, che porta a casa un risultato di rilievo nazionale.