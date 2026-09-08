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Comunicazioni amministrativePieve Santo Stefano

Pieve Santo Stefano, cambia il pagamento per la raccolta funghi: dal 30 settembre solo tramite pagoPA

Data:

Stop al bollettino postale per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei. I pagamenti passeranno dalla piattaforma regionale IRIS

Novità per chi richiede l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei in Toscana. Dal 30 settembre 2026 non sarà più possibile effettuare il pagamento tramite bollettino postale.

Il Comune di Pieve Santo Stefano informa che, da quella data, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma regionale IRIS, utilizzando il sistema pagoPA.

Per procedere sarà necessario accedere alla piattaforma della Regione Toscana, selezionare il servizio relativo all’“Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei” ed effettuare il pagamento con una delle modalità disponibili.

La ricevuta dovrà essere conservata, perché potrà essere richiesta in caso di controllo.

Resta infatti fermo l’obbligo di dimostrare l’avvenuto pagamento dell’autorizzazione regionale per la cerca e la raccolta dei funghi.

La modifica riguarda quindi soltanto le modalità di pagamento: dal 30 settembre non sarà più utilizzabile il conto corrente postale indicato in precedenza e il pagamento dovrà passare esclusivamente dal sistema digitale regionale.

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