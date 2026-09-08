WalkTiberina, domenica 13 settembre escursione alle Gole del Furlo

Partenza da Sansepolcro alle 7.30 oppure ritrovo ad Acqualagna alle 9. Percorso di 12 chilometri con 550 metri di dislivello positivo

Nuova uscita per WalkTiberina on Tour 2026, che domenica 13 settembre porterà i partecipanti alla scoperta delle suggestive Gole del Furlo, tra pareti rocciose, boschi e le acque del fiume Candigliano.

La partenza è prevista alle 7.30 da Porta del Ponte a Sansepolcro, oppure alle 9 dal Bar del Furlo ad Acqualagna.

Il percorso è lungo circa 12 chilometri, con 550 metri di dislivello positivo. I primi 5,5 chilometri sono caratterizzati da una salita continua con pendenza intorno al 10%. Sono presenti anche alcuni passaggi esposti e non protetti, mentre lungo il tragitto non sono previsti punti d’acqua.

Per questo gli organizzatori raccomandano scarponi obbligatori, abbigliamento adeguato alla stagione, cappello, occhiali, crema solare, snack, almeno 1,5 litri d’acqua e pranzo al sacco. Facoltativi costume, telo, ricambio e scarpe da scoglio.

La prenotazione è obbligatoria entro sabato 12 settembre.

Al termine della camminata, per chi vorrà fermarsi, è prevista anche la possibilità di spostarsi in auto per raggiungere una zona dove fare il bagno. Per chi invece rientrerà subito, il ritorno alle auto è previsto indicativamente intorno alle 14.

L’iniziativa è proposta come attività gratuita di cammino di gruppo a libera adesione e non come escursione guidata.

Per informazioni è possibile contattare la referente organizzativa Letizia al 328 2962680.