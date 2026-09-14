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A Villa Magherini Graziani arriva “Rumori”, serata di teatro e leggerezza

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La nuova produzione di Astra APS porta a San Giustino una commedia brillante ispirata a “Rumors” di Neil Simon

Una serata di teatro, ritmo e sorrisi nella cornice di Villa Magherini Graziani. Il 19 settembre, alle 20.45, a San Giustino andrà in scena “Rumori”, nuova produzione di Astra APS, realizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune.

Lo spettacolo prende spunto da “Rumors” di Neil Simon e gioca tutto su equivoci, situazioni impreviste e una satira leggera dei rapporti sociali. Una commedia vivace, costruita per tenere alto il ritmo e coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

A fare da cornice sarà Villa Magherini Graziani, scelta che aggiunge fascino a una serata pensata non solo come appuntamento teatrale, ma anche come occasione per vivere uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

«L’iniziativa conferma l’impegno di Astra APS nel promuovere la cultura e il teatro sul territorio, valorizzando al contempo il patrimonio storico locale grazie alla suggestiva location di Villa Magherini Graziani», sottolinea l’assessora alla Cultura Loretta Zazzi.

Per San Giustino sarà quindi un nuovo appuntamento con il teatro, in una formula semplice ma efficace: una bella location, una commedia brillante e una serata pensata per il pubblico.

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