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Arezzo, al CAI “Il cammino delle stelle”: 800 chilometri in solitaria verso Santiago

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Giovedì 17 settembre Maria Giovanna Gusinu presenta il diario nato dal suo viaggio lungo il Cammino di Santiago

Un viaggio di ottocento chilometri affrontato da sola, in un mese, lungo il Cammino di Santiago di Compostela. Da quell’esperienza è nato “Il cammino delle stelle”, il libro di Maria Giovanna Gusinu che sarà presentato giovedì 17 settembre alle 21 nella sede del CAI di Arezzo, in via Fabio Filzi 28/2.

Il volume, pubblicato da Albatros nella collana “Nuove voci”, raccoglie il diario tenuto dall’autrice durante il cammino: emozioni, incontri, paure, stanchezza, notti negli ostelli, piccoli gesti quotidiani e quel senso di libertà che, tappa dopo tappa, ha finito per cambiare il significato stesso del viaggio.

«I primi trecento chilometri – racconta Maria Giovanna – sono rimasta attaccata con la testa alle cose di tutti i giorni. Mi stancavo, mi concentravo sui dolori del corpo. Solo dopo mi sono trovata in un’altra dimensione».

Da quel momento il cammino è diventato anche un percorso interiore, fatto di ascolto, consapevolezza e riscoperta di sé.

«Facevo una vita che non mi piaceva, non mi riconoscevo più. Avevo perso il sorriso e pensavo solo alle cose da fare. Allora ho deciso di sfidarmi, partendo da sola, con il minimo indispensabile nello zaino e senza pianificare».

Il libro racconta proprio questa trasformazione: il peso dello zaino che sembra alleggerirsi anche quando dentro restano le stesse cose, le difficoltà fisiche, gli incontri inattesi e la capacità di ritrovare fiducia nella propria strada.

«Non mi sono mai sentita sola – spiega ancora –. Mi sono liberata delle tossine mentali, ho instaurato un legame profondo tra anima e corpo e alla fine ho ringraziato me stessa per non aver mai mollato».

L’incontro rientra nel ciclo “I Giovedì del CAI Arezzo” e sarà un’occasione per parlare non solo del Cammino di Santiago, ma anche di coraggio, cambiamento e libertà personale.

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