Sansepolcro, il saluto del sindaco Innocenti per il nuovo anno scolastico

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti ha voluto rivolgere una lettera a tutti i bambini e i ragazzi degli istituti scolastici della città, alle loro famiglie e all’intera comunità scolastica.

Un messaggio che accompagna gli studenti nelle diverse tappe del loro percorso, dai più piccoli che iniziano la scuola primaria fino ai ragazzi che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, sottolineando il valore dello studio, dell’impegno e della responsabilità come strumenti di crescita personale e collettiva.

Nel suo saluto, il Sindaco rivolge inoltre un ringraziamento ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, insieme alle famiglie, ricordando il ruolo fondamentale che ciascuno svolge nella formazione delle nuove generazioni. Un pensiero particolare è dedicato anche agli studenti provenienti da altri Comuni e da realtà più lontane, tra cui gli ospiti del Collegio INPS “Regina Elena”, che hanno scelto le scuole di Sansepolcro.

In allegato la lettera integrale del Sindaco Fabrizio Innocenti.

Ai bambini e ai ragazzi

degli Istituti scolastici di Sansepolcro

Carissimi,

all’inizio di questa nuova avventura scolastica, desidero condividere con voi

l’emozione e la gioia del primo giorno di scuola ed esprimere il mio saluto e i miei auguri a

voi e alle vostre famiglie. A tutti voi: bambini dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia, alunni

della Primaria e studenti della Secondaria.

Un pensiero speciale va ai piccoli che, con entusiasmo e trepida attesa, iniziano la prima

elementare: che possiate incontrare, nel lungo percorso scolastico che vi attende, veri e

propri maestri di vita!

Rivolgo un augurio particolare agli studenti che affronteranno l’esame di maturità. Sono

certo che, guidati dai vostri insegnanti, saprete superare brillantemente questa tappa

fondamentale che, oggi come ieri, porta con sé un po’ di timore ma regala ricordi

indimenticabili per tutta la vita.

Un caloroso ringraziamento va ai ragazzi e alle famiglie che provengono da altri Comuni e

da residenze più lontane – come gli ospiti del Collegio Inps “Regina Elena” – per aver

scelto le scuole della nostra città.

A voi giovani studenti la società chiede oggi impegno e responsabilità. Affrontate lo studio

con passione, ricordando che la dirigenza, i docenti e tutto il personale scolastico lavorano

ogni giorno insieme ai vostri genitori per farvi crescere in conoscenza, umanità e

responsabilità. Solo così potrete dare il vostro contributo personale alla costruzione di una

comunità fondata sulla solidarietà, sulla collaborazione e sulla pace.

A tutti voi, alle vostre famiglie, ai dirigenti, agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici

rinnovo il mio affettuoso saluto.

Buon anno scolastico!



Sansepolcro, Settembre 2026 Fabrizio Innocenti