Città di Castello, torna “La canoa è per tutti”: sport e inclusione sul Tevere

Mercoledì 16 settembre la tredicesima edizione dell’iniziativa promossa da Rotary Club e Canoa Club. Novità di quest’anno le attività sensoriali di Malakos

Torna mercoledì 16 settembre, dalle 14.30, alla sede del Canoa Club Città di Castello, l’appuntamento con “La canoa è per tutti”, iniziativa dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione.

La manifestazione, promossa dal Rotary Club Città di Castello insieme al Canoa Club, arriva quest’anno alla sua tredicesima edizione e offrirà alle persone con disabilità e alle loro famiglie l’opportunità di avvicinarsi alla canoa, conoscere il fiume e trascorrere un pomeriggio all’aria aperta.

Il valore dell’iniziativa sta anche nella collaborazione tra numerose realtà del territorio. Accanto a Rotary e Canoa Club parteciperanno infatti Inner Wheel Club Città di Castello, Vigili del Fuoco, Rotary Club Sansepolcro e Malakos, con il coinvolgimento della Cooperativa La Rondine e della Cooperativa ASAD e il supporto di Protezione Civile, Croce Bianca e Sogepu.

Tra le novità di questa edizione ci sarà proprio la presenza di Malakos, che lungo l’argine proporrà attività ed esperienze sensoriali dedicate al fiume e al suo ambiente, con l’obiettivo di far conoscere in modo accessibile l’ecosistema fluviale.

Il programma sarà arricchito anche dalla presenza di una carrozza trainata da cavallo, oltre a momenti conviviali con merende e degustazioni di gelato.

“La canoa è per tutti” vuole confermarsi come una giornata senza barriere, capace di unire sport, natura, amicizia e condivisione.

L’appuntamento si inserisce nel programma del Rotary Club Città di Castello per l’anno rotariano 2026-2027, ispirato al principio “INCLUDENDO per un impatto duraturo”.