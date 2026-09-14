Umbria, qualche nube ma temperature ancora sopra la norma: giovedì torna il maltempo

Minime fresche e prima gelata a Castelluccio di Norcia con -2,1 gradi. Tempo stabile fino a mercoledì, poi attesi rovesci, temporali e un deciso calo delle massime

Qualche nube di passaggio questa mattina sull’Umbria, ma senza particolari conseguenze. Al massimo si sono registrati deboli piovaschi locali, mentre il quadro generale resta ancora stabile.

Le temperature minime si sono confermate lievemente sotto la norma e a Castelluccio di Norcia è arrivata la prima gelata dell’anno, con una temperatura scesa fino a -2,1 gradi sul Pian Grande.

Sul fronte delle massime, invece, nei prossimi giorni i valori torneranno leggermente sopra la media, con punte che potranno superare i 30 gradi.

La fase stabile dovrebbe proseguire fino a mercoledì 16 settembre, quando dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della nuvolosità.

La situazione cambierà in maniera più evidente giovedì 17 settembre, con l’arrivo di una perturbazione che dovrebbe interessare prima il Nord Italia e poi anche le regioni centrali, Umbria compresa, portando rovesci e temporali.

Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature massime, che dovrebbero rientrare sostanzialmente nelle medie del periodo.