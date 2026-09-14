Search
CronacaUmbria

Umbria, qualche nube ma temperature ancora sopra la norma: giovedì torna il maltempo

Data:

Minime fresche e prima gelata a Castelluccio di Norcia con -2,1 gradi. Tempo stabile fino a mercoledì, poi attesi rovesci, temporali e un deciso calo delle massime

Qualche nube di passaggio questa mattina sull’Umbria, ma senza particolari conseguenze. Al massimo si sono registrati deboli piovaschi locali, mentre il quadro generale resta ancora stabile.

Le temperature minime si sono confermate lievemente sotto la norma e a Castelluccio di Norcia è arrivata la prima gelata dell’anno, con una temperatura scesa fino a -2,1 gradi sul Pian Grande.

Sul fronte delle massime, invece, nei prossimi giorni i valori torneranno leggermente sopra la media, con punte che potranno superare i 30 gradi.

La fase stabile dovrebbe proseguire fino a mercoledì 16 settembre, quando dal pomeriggio è previsto un progressivo aumento della nuvolosità.

La situazione cambierà in maniera più evidente giovedì 17 settembre, con l’arrivo di una perturbazione che dovrebbe interessare prima il Nord Italia e poi anche le regioni centrali, Umbria compresa, portando rovesci e temporali.

Il passaggio perturbato sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature massime, che dovrebbero rientrare sostanzialmente nelle medie del periodo.

Commenti
Previous article
San Giustino, primo giorno di scuola: l’augurio dell’Amministrazione a studenti, famiglie e docenti

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

San Giustino, primo giorno di scuola: l’augurio dell’Amministrazione a studenti, famiglie e docenti

Redazione Redazione -
Il sindaco Stefano Veschi e l’assessore Enzo Franchi: “La...

Sant’Anatolia di Narco, controlli in un ristorante: sequestrati oltre 20 chili di alimenti

Redazione Redazione -
Blitz dei Carabinieri e del Nas di Perugia: trovati...

Anghiari, al via la riqualificazione di Piazza Baldaccio: investimento da circa un milione di euro

Redazione Redazione -
I lavori interesseranno sottoservizi, pavimentazione, acque piovane, illuminazione e...

Tuderte, contrasto al caporalato: misura cautelare per un imprenditore

Redazione Redazione -
Secondo le indagini avrebbe sfruttato quattro lavoratori, tre dei...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

San Giustino, primo giorno di scuola: l’augurio dell’Amministrazione a studenti, famiglie e docenti

Comunicazioni amministrative 0
Il sindaco Stefano Veschi e l’assessore Enzo Franchi: “La...

© 2024 Primo Piano Notizie