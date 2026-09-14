Anghiari, al via la riqualificazione di Piazza Baldaccio: investimento da circa un milione di euro

I lavori interesseranno sottoservizi, pavimentazione, acque piovane, illuminazione e accessibilità

Prende il via ad Anghiari il grande intervento di riqualificazione di Piazza Baldaccio, uno degli spazi più frequentati e riconoscibili del centro storico.

I lavori partiranno oggi lunedì 14 settembre e prevedono un investimento complessivo di circa un milione di euro.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è rinnovare la piazza senza modificarne l’identità e la fisionomia storica, intervenendo sia sull’aspetto funzionale che sulla qualità dello spazio urbano.

Il progetto prevede il rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione in pietra, oltre alla realizzazione di un nuovo sistema per la gestione delle acque piovane.

La futura piazza sarà inoltre suddivisa in tre zone funzionali, con nuove panchine, un sistema di illuminazione rinnovato e particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.

I lavori saranno organizzati per fasi, così da limitare il più possibile i disagi alla vita quotidiana del centro e alle attività presenti nella zona.

Per Anghiari si tratta di un intervento atteso da anni e destinato a cambiare il volto di uno dei suoi luoghi simbolo, mantenendo però intatto il carattere storico della piazza.