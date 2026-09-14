Sant’Anatolia di Narco, controlli in un ristorante: sequestrati oltre 20 chili di alimenti

Blitz dei Carabinieri e del Nas di Perugia: trovati carne, pasta e salumi privi della documentazione sulla tracciabilità. Sanzioni per 2mila euro

Controlli dei Carabinieri della Stazione di Sant’Anatolia di Narco e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Perugia in un esercizio di ristorazione del territorio.

L’attività ispettiva era finalizzata a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e ha portato al sequestro sanitario di oltre 20 chilogrammi di alimenti, successivamente distrutti.

Tra i prodotti interessati figuravano carne, pasta e salumi risultati privi della documentazione necessaria a dimostrarne tracciabilità e provenienza. Il valore complessivo degli alimenti è stato stimato in circa 500 euro.

Nel corso dello stesso controllo sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per 2mila euro per il mancato aggiornamento del Piano di Autocontrollo Haccp, previsto per la gestione e la prevenzione dei rischi igienico-sanitari.

L’intervento rientra nell’attività di controllo coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, con il coinvolgimento dei reparti territoriali e delle componenti specialistiche dell’Arma.

L’obiettivo è quello di garantire il rispetto delle regole nelle attività commerciali e tutelare la sicurezza dei consumatori.