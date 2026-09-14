Search
CronacaUmbria

Sant’Anatolia di Narco, controlli in un ristorante: sequestrati oltre 20 chili di alimenti

Data:

Blitz dei Carabinieri e del Nas di Perugia: trovati carne, pasta e salumi privi della documentazione sulla tracciabilità. Sanzioni per 2mila euro

Controlli dei Carabinieri della Stazione di Sant’Anatolia di Narco e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Perugia in un esercizio di ristorazione del territorio.

L’attività ispettiva era finalizzata a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e ha portato al sequestro sanitario di oltre 20 chilogrammi di alimenti, successivamente distrutti.

Tra i prodotti interessati figuravano carne, pasta e salumi risultati privi della documentazione necessaria a dimostrarne tracciabilità e provenienza. Il valore complessivo degli alimenti è stato stimato in circa 500 euro.

Nel corso dello stesso controllo sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per 2mila euro per il mancato aggiornamento del Piano di Autocontrollo Haccp, previsto per la gestione e la prevenzione dei rischi igienico-sanitari.

L’intervento rientra nell’attività di controllo coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, con il coinvolgimento dei reparti territoriali e delle componenti specialistiche dell’Arma.

L’obiettivo è quello di garantire il rispetto delle regole nelle attività commerciali e tutelare la sicurezza dei consumatori.

Commenti
Previous article
Anghiari, al via la riqualificazione di Piazza Baldaccio: investimento da circa un milione di euro
Next article
San Giustino, primo giorno di scuola: l’augurio dell’Amministrazione a studenti, famiglie e docenti

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Umbria, qualche nube ma temperature ancora sopra la norma: giovedì torna il maltempo

Redazione Redazione -
Minime fresche e prima gelata a Castelluccio di Norcia...

San Giustino, primo giorno di scuola: l’augurio dell’Amministrazione a studenti, famiglie e docenti

Redazione Redazione -
Il sindaco Stefano Veschi e l’assessore Enzo Franchi: “La...

Anghiari, al via la riqualificazione di Piazza Baldaccio: investimento da circa un milione di euro

Redazione Redazione -
I lavori interesseranno sottoservizi, pavimentazione, acque piovane, illuminazione e...

Tuderte, contrasto al caporalato: misura cautelare per un imprenditore

Redazione Redazione -
Secondo le indagini avrebbe sfruttato quattro lavoratori, tre dei...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Umbria, qualche nube ma temperature ancora sopra la norma: giovedì torna il maltempo

Cronaca 0
Minime fresche e prima gelata a Castelluccio di Norcia...

© 2024 Primo Piano Notizie