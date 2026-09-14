Nocera Umbra, perde il controllo dell’auto sulla Flaminia: alcolemia a 2,71 g/l

Il 42enne è finito contro il guard-rail senza coinvolgere altri veicoli. Patente ritirata e auto sequestrata
I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra sono intervenuti lungo la SS3 Flaminia per un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 42 anni alla guida della propria auto.
Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe perso il controllo di una vettura di grossa cilindrata, andando a urtare contro il guard-rail. Nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre persone o altri veicoli.
Viste le condizioni del conducente, è stato richiesto anche l’intervento del personale sanitario del 118.
Nel corso degli accertamenti, il 42enne è stato sottoposto all’alcol test, che ha evidenziato un valore pari a 2,71 grammi per litro, ben superiore al limite consentito.
Alla luce del tasso rilevato, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto.
I Carabinieri hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.