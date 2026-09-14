Trevi, 31enne arrestato con 12 dosi di cocaina e quasi 2mila euro in contanti

Il controllo dei Carabinieri è scattato dopo aver notato un’auto ferma con il motore acceso. Sequestrati 7,5 grammi di droga e 1.950 euro

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza a Trevi un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è avvenuta durante un servizio mirato di controllo del territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura ferma con il motore acceso e con il solo conducente a bordo.

Durante le prime fasi dell’identificazione, l’uomo avrebbe manifestato un evidente stato di agitazione, senza fornire spiegazioni ritenute convincenti circa la propria presenza in quel luogo.

I Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono state trovate 12 dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo di 7,5 grammi, oltre a 1.950 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori verosimilmente riconducibile all’attività di spaccio.

Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Foligno, in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria competente.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.