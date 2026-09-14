San Giustino, primo giorno di scuola: l’augurio dell’Amministrazione a studenti, famiglie e docenti

Il sindaco Stefano Veschi e l’assessore Enzo Franchi: “La cultura rende liberi”. Ringraziamento anche ai Nonni Civici per il servizio svolto

Primo giorno di scuola a San Giustino e dall’Amministrazione comunale arriva un messaggio di augurio rivolto agli studenti, alle famiglie, ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico.

Il sindaco Stefano Veschi e l’assessore alle politiche scolastiche Enzo Franchi hanno voluto sottolineare il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli insegnanti, definito ancora più importante in una fase storica complessa e delicata.

Un pensiero particolare è stato rivolto agli alunni che iniziano il loro primo anno scolastico, chiamati ad affrontare un percorso nuovo fatto di conoscenza, crescita personale e relazioni.

«Lo studio è una preziosa conquista sociale che permette la realizzazione dei propri sogni con nuove conoscenze per la propria crescita personale, arricchendo tutta la comunità e favorendo un futuro migliore», sottolinea l’Amministrazione.

Nel messaggio anche un invito agli studenti a fidarsi dei propri insegnanti, ad affrontare la scuola con gentilezza e rispetto e a credere nelle proprie capacità, ricordando che «la cultura rende liberi».

Il Comune ribadisce inoltre il proprio impegno a favore del diritto allo studio e della collaborazione costante con il mondo scolastico.

Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto all’associazione di volontariato “Nonni Civici”, per il servizio svolto a supporto della comunità scolastica.

«Che la curiosità e l’entusiasmo vi accompagnino sempre con serenità e passione verso nuovi traguardi», è l’augurio rivolto agli studenti di San Giustino.