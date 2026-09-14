Umbertide, la storia del BC Fratta diventa una mostra permanente al Pala Staccini

Circa cento caricature realizzate da Antonio Renzini raccontano oltre sessant’anni di basket, volti e memoria della società nata nel 1964

Una storia lunga più di sessant’anni, fatta di pallacanestro, passione e generazioni di umbertidesi. Il BC Fratta ha inaugurato al Pala Staccini una mostra permanente dedicata alla propria storia, costruita attraverso circa un centinaio di caricature realizzate nel corso degli anni dal pittore umbertidese Antonio Renzini, tra i fondatori della società.

Il BC Fratta nasce nel 1964 da un gruppo di appassionati di basket e, da allora, ha rappresentato un punto di riferimento per tantissimi bambini e ragazzi cresciuti con la palla a spicchi.

A raccontare questo percorso è anche il lavoro di Renzini, che proprio dal 1964 ha iniziato a ritrarre giocatori, dirigenti e figure legate alla società con pennarelli e acquerelli, dando vita a una vera e propria galleria della memoria.

Le opere, recuperate dagli archivi, sono state raccolte nel corridoio di ingresso alle tribune del Pala Staccini, dove sabato 12 settembre si è tenuta l’inaugurazione.

Presenti il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla, l’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, il consigliere comunale Luca Santinelli, il neo presidente del Basket Club Fratta Francesco Cancian, lo stesso Antonio Renzini, la dirigenza e lo staff societario.

Numerosi anche tifosi, cittadini, sostenitori, giocatori ed ex protagonisti della storia del club, a conferma del legame profondo tra il BC Fratta e la comunità di Umbertide.

L’iniziativa diventa così non soltanto un omaggio alla società, ma anche un modo per conservare e rendere visibile un patrimonio fatto di sport, identità e appartenenza.

La serata si è conclusa con un aperitivo e un buffet, in un clima di festa e condivisione.