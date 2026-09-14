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Cronache dal Palazzo, questa sera ospite Francesco Algeri Rignanese

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Il coordinatore di Fratelli d’Italia Città di Castello sarà protagonista della nuova puntata in onda alle 20.30 su Rete Sole, canale 11, e on demand su Televaltiberina.tv.

Nuovo appuntamento questa sera con “Cronache dal Palazzo”, la trasmissione dedicata all’approfondimento politico e ai principali temi dell’attualità locale.

Ospite della puntata sarà Francesco Algeri Rignanese, coordinatore di Fratelli d’Italia Città di Castello.

Al centro della trasmissione la situazione politica cittadina, i temi che stanno animando il dibattito a Città di Castello e le prospettive in vista dei prossimi mesi.

Un confronto utile per fare il punto sulle posizioni di Fratelli d’Italia e sulle questioni che riguardano più da vicino la città e il territorio.

“Cronache dal Palazzo” andrà in onda questa sera, lunedì 14 settembre, alle ore 20.20 su Rete Sole, canale 11.

La puntata sarà successivamente disponibile anche on demand su Televaltiberina.tv.

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