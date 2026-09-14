Cronache dal Palazzo, questa sera ospite Francesco Algeri Rignanese

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Città di Castello sarà protagonista della nuova puntata in onda alle 20.30 su Rete Sole, canale 11, e on demand su Televaltiberina.tv.
Nuovo appuntamento questa sera con “Cronache dal Palazzo”, la trasmissione dedicata all’approfondimento politico e ai principali temi dell’attualità locale.
Ospite della puntata sarà Francesco Algeri Rignanese, coordinatore di Fratelli d’Italia Città di Castello.
Al centro della trasmissione la situazione politica cittadina, i temi che stanno animando il dibattito a Città di Castello e le prospettive in vista dei prossimi mesi.
Un confronto utile per fare il punto sulle posizioni di Fratelli d’Italia e sulle questioni che riguardano più da vicino la città e il territorio.
“Cronache dal Palazzo” andrà in onda questa sera, lunedì 14 settembre, alle ore 20.20 su Rete Sole, canale 11.
La puntata sarà successivamente disponibile anche on demand su Televaltiberina.tv.