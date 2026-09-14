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Selci-Lama, la “Leonardo da Vinci” riapre dopo i lavori: mercoledì 16 la cerimonia

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Sismica, efficientamento energetico, antincendio e bagni nuovi: conto finale di 3,4 milioni. Sarà presentato anche il progetto per il piazzale esterno
Servizi igienici rifatti, impianti antincendio a norma, una struttura che ora regge meglio le scosse. La scuola di Selci-Lama, in via L. Paal 1, ha finito il suo cantiere. Mercoledì 16 settembre, alle 10.30, c’è la cerimonia che chiude ufficialmente i lavori.


Nell’edificio sta la sede di Selci-Lama della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, insieme ad alcune aule della scuola dell’infanzia statale “F. T. Bufalini”. Il conto complessivo arriva a circa 3,4 milioni di euro. La fetta grossa, 2,9 milioni, è del Pnrr, Missione 4. Altri 330 mila euro sono un contributo del GSE. I restanti 180 mila li ha messi il Comune, per le lavorazioni in più venute fuori a cantiere aperto, come capita quasi sempre quando si mette mano a un edificio pubblico.


Si è lavorato sul miglioramento sismico e sull’efficientamento energetico. Ma anche sulla sicurezza antincendio, sui bagni e sull’areazione delle aule.
La mattinata si apre con i saluti del sindaco Stefano Veschi e della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” San Giustino-Citerna, Sonia Fiorucci. Poi il microfono passa ai ragazzi: letture e musica preparate per l’occasione.

Per la Regione c’è la consigliera Letizia Michelini, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale. Attesi Giunta, Consiglio comunale, docenti e personale scolastico.
Nella stessa mattinata viene presentato il progetto per l’area esterna. Prevede più posti auto davanti alla scuola e il recupero a verde della zona dove stavano i moduli provvisori usati durante i lavori. Quei prefabbricati adesso se ne vanno.
La cerimonia è aperta a tutti.

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