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“Francesco e l’Alta Valle del Tevere”, il 2 ottobre il gran finale con il concerto della Corale Marietta Alboni

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Tre appuntamenti tra parole e musica: dopo Sansepolcro e il monastero delle Cappuccine, giornata conclusiva nella chiesa di San Francesco a Città di Castello

Tre appuntamenti tra spiritualità, territorio, parole e musica per raccontare il legame tra San Francesco e l’Alta Valle del Tevere.

Il progetto, dal titolo “Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’abbraccio, parole & musica”, propone un piccolo itinerario tra alcuni dei luoghi più significativi dell’area, con iniziative in programma tra settembre e ottobre.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 settembre alle 17.30, nel Borgo di Montecasale a Sansepolcro.

Si proseguirà domenica 20 settembre, sempre alle 17.30, al Monastero delle Cappuccine di Santa Veronica Giuliani a Città di Castello.

La conclusione è prevista per venerdì 2 ottobre alle 21, nella chiesa di San Francesco a Città di Castello, con una serata che unirà musica e parola.

Nel programma figurano il Corale Marietta Alboni, Matteo Mencarelli al violino, Alessandro Bianchini al pianoforte e Marcello Marini come narratore, con testi di don Romano Piccinelli.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dei luoghi e della memoria francescana dell’Alta Valle del Tevere, attraverso un linguaggio capace di unire musica, racconto e spiritualità.

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