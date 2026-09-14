“Francesco e l’Alta Valle del Tevere”, il 2 ottobre il gran finale con il concerto della Corale Marietta Alboni

Tre appuntamenti tra parole e musica: dopo Sansepolcro e il monastero delle Cappuccine, giornata conclusiva nella chiesa di San Francesco a Città di Castello
Tre appuntamenti tra spiritualità, territorio, parole e musica per raccontare il legame tra San Francesco e l’Alta Valle del Tevere.
Il progetto, dal titolo “Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’abbraccio, parole & musica”, propone un piccolo itinerario tra alcuni dei luoghi più significativi dell’area, con iniziative in programma tra settembre e ottobre.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 settembre alle 17.30, nel Borgo di Montecasale a Sansepolcro.
Si proseguirà domenica 20 settembre, sempre alle 17.30, al Monastero delle Cappuccine di Santa Veronica Giuliani a Città di Castello.
La conclusione è prevista per venerdì 2 ottobre alle 21, nella chiesa di San Francesco a Città di Castello, con una serata che unirà musica e parola.
Nel programma figurano il Corale Marietta Alboni, Matteo Mencarelli al violino, Alessandro Bianchini al pianoforte e Marcello Marini come narratore, con testi di don Romano Piccinelli.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dei luoghi e della memoria francescana dell’Alta Valle del Tevere, attraverso un linguaggio capace di unire musica, racconto e spiritualità.