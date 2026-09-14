Football & Sport Marketing Festival, il 15 e 16 settembre due giornate dedicate al business dello sport

All’Auditorium AIA incontri su marketing, comunicazione digitale, media, sponsorship e rapporto tra atleti e brand

Due giornate interamente dedicate al rapporto tra sport, marketing, comunicazione e business. Il 15 e 16 settembre 2026 torna il Football & Sport Marketing Festival, ospitato all’Auditorium AIA con appuntamenti in programma dalle 9 alle 18.30.

La prima giornata, lunedì 15 settembre, si aprirà alle 9 con l’accredito dei partecipanti. Dalle 9.30 alle 11.30 spazio al primo talk, dedicato al marketing mix nello sport, con un approfondimento su prodotto, prezzo, distribuzione e promozione.

Tra gli interventi annunciati quelli di Maurizio Di Ubaldo, direttore Area Marketing e Comunicazione della U.S. Sambenedettese, Carla Vilucchi, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Fabrizio Mascarucci e Simone Falomi.

Dopo la pausa, dalle 12.15 alle 13.15, il confronto si sposterà su “L’evoluzione del marketing nell’era digitale. Come cambiano gli asset”, con Di Ubaldo, Claudio Baccolini, responsabile Marketing e Comunicazione Federkombat, e Alessandra Severi, responsabile Marketing della S.S. Arezzo.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17, sarà affrontato il tema dei media e della segmentazione del mercato, con particolare attenzione al modo in cui cambia la comunicazione in base ai diversi target. Interverranno Claudio Baccolini ed Emanuele Giorgi, responsabile Ufficio Stampa dell’US Pianese.

La giornata si chiuderà con il talk dedicato a sponsorship, atleti e brand, in programma dalle 17 alle 18.30. Tra gli ospiti anche Simone Fantozzi dell’US Pianese, Gianluca De Rosa del Mantova 1911, Alessandro Bargnani, direttore di Psicologi dello Sport Italia e didatta FIGC Coverciano, Davide Ghilardi ed Enrico Gelfi, presidente EIS e direttore del Master in Sport Business Management presso la Rome Business School.

Il Festival si propone così come un momento di confronto tra professionisti del settore, società sportive, esperti di marketing e comunicazione, con l’obiettivo di analizzare come stanno cambiando strategie, linguaggi e modelli economici nello sport contemporaneo.