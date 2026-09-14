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Todi, il “Ferrari Day” anima Piazza del Popolo: presenti anche i Carabinieri

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Sesta edizione del Memorial Andrea Breschi tra motori, partecipazione e incontro con la cittadinanza

Si è svolta ieri, domenica 13 settembre, nella splendida cornice di Piazza del Popolo a Todi, la sesta edizione del “Ferrari Day”, appuntamento dedicato agli appassionati di motori e legato al Memorial Andrea Breschi.

La manifestazione ha richiamato numerosi cittadini e curiosi, trasformando il centro storico in un punto di incontro tra passione automobilistica e partecipazione della comunità.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Todi, che hanno preso parte all’iniziativa con l’obiettivo di favorire un momento di contatto diretto con la cittadinanza.

Nel corso della mattinata sono state numerose le domande rivolte ai militari, così come i ringraziamenti spontanei per il lavoro svolto quotidianamente a tutela del territorio.

La presenza dell’Arma ha così aggiunto alla giornata anche un momento di vicinanza istituzionale, sottolineando il ruolo dei Carabinieri non soltanto sul fronte della sicurezza, ma anche nel rapporto diretto con la comunità.

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