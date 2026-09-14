Umbertide protagonista del Motorally: oltre 300 piloti per l’ultima prova del Campionato Italiano 2026

Due giornate di gare organizzate dal Moto Club Fratta Off Road. Cavedon: “Un’importante occasione di promozione del territorio”

Umbertide ha ospitato sabato 12 e domenica 13 settembre l’ultima prova della stagione 2026 del Campionato Italiano Motorally, con un doppio appuntamento organizzato dal Moto Club Fratta Off Road.

Nella giornata di sabato sono stati circa 300 i piloti impegnati in una sfida articolata su 198 chilometri, con due prove principali: la SS1 WLP, lunga 28 chilometri, e la cronometrata SS2 OMO, di 25 chilometri. Nel percorso di gara, lungo 134 chilometri, è stata inserita anche la prova speciale SS1 WLP-OMO di 51 chilometri.

Spazio anche alle competizioni femminili, con 13 pilote protagoniste dell’ultimo atto del campionato. Nella classe Sport si sono schierati 28 partecipanti, mentre nel campionato GPX sono stati 25.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato l’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon, che ha sottolineato come il Motorally rappresenti non soltanto una competizione sportiva, ma anche un’occasione importante di promozione turistica e valorizzazione del territorio.

«Auspichiamo che Umbertide possa tornare ancora una volta protagonista del Motorally e dello sport italiano. Grazie a tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento», ha dichiarato Cavedon.

Il fine settimana ha così unito sport, partecipazione e territorio, confermando Umbertide come sede capace di ospitare manifestazioni motoristiche di livello nazionale.