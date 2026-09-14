San Giustino, venerdì 18 settembre la 92ª tappa del “Giro d’Italia per la Pace”

Alle 9.30 la marcia “Camminiamo insieme per la Pace” con gli studenti. Allo stadio incontro, consegna della Lampada della Pace, sport e giochi

San Giustino ospiterà venerdì 18 settembre 2026 la 92ª tappa del “Giro d’Italia per la Pace”, iniziativa promossa insieme al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, all’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” e al Coordinamento per la Pace dell’Alta Valle del Tevere.

La giornata prenderà il via alle 9 nel piazzale della Stazione, mentre alle 9.30 partirà la marcia “Camminiamo insieme per la Pace”, accompagnata dagli alunni delle scuole primarie del capoluogo.

L’arrivo allo Stadio Comunale di San Giustino è previsto per le 10. Qui si terrà un momento di incontro e confronto con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e con le istituzioni, seguito dalla consegna della Lampada della Pace di Assisi.

La mattinata proseguirà con attività sportive e giochi realizzati in collaborazione con la Consulta dello Sport del Comune di San Giustino, per poi concludersi con il rientro in Piazza del Municipio insieme alla Lampada della Pace.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare di San Giustino un luogo di educazione alla pace, al rispetto e alla convivenza, coinvolgendo in particolare le giovani generazioni.

«Come Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Stefano Veschi – abbiamo scelto di aderire con convinzione a questa iniziativa. Sappiamo che una cultura di pace si costruisce nei luoghi in cui si vive, giorno dopo giorno».

Veschi ha sottolineato anche il valore dello sport all’interno della giornata: «Sul campo i nostri ragazzi imparano il confronto, il rispetto delle regole e di chi hanno di fronte, e imparano a riconoscere nelle differenze una ricchezza».

Il “Cuore della Pace” utilizzato nella locandina è stato realizzato dal giovane sangiustinese Lorenzo Giustini. La stessa immagine è stata riprodotta anche su adesivi distribuiti agli alunni delle scuole del comprensorio.