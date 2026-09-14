Città di Castello, il futuro delle Rsa al centro di una tavola rotonda alla Biblioteca Carducci

Mercoledì 24 settembre confronto tra istituzioni, sindacati e realtà del territorio sul nuovo modello di assistenza agli anziani

Come dovranno cambiare le Rsa e la sanità territoriale nei prossimi anni? È il tema al centro della tavola rotonda in programma mercoledì 24 settembre 2026, dalle 16 alle 19, alla Biblioteca comunale “G. Carducci” di Città di Castello, in via XI Settembre 18.

L’iniziativa, dal titolo “Le Rsa e la sanità territoriale del futuro – La cura degli anziani cambia volto”, punta a ragionare su un modello di assistenza sempre più aperto al territorio, capace di integrare riabilitazione, supporto diurno, famiglie, caregiver e comunità, superando l’idea della Rsa come semplice luogo di lunga degenza.

Alla tavola rotonda interverranno Luca Secondi, sindaco di Città di Castello; Fabrizio Fratini, segretario provinciale SPI Cgil Perugia; Dino Ricci, presidente degli Istituti Riuniti di Beneficenza “G. Balducci” di Umbertide; Elisa Leonardi, segretaria regionale UILP UIL Umbria; Maria Grazia Brancaleoni, direttore del Distretto Alto Tevere di Usl Umbria 1; Annalisa Lelli, presidente dell’Opera Pia “Muzi Betti” di Città di Castello; Francesco Ferroni della FNP Cisl Perugia e Carla Casciari, garante per le persone anziane della Regione Umbria.

L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto tra istituzioni, sindacati e realtà del territorio per costruire un sistema di assistenza agli anziani più vicino alle persone e alle famiglie, con una maggiore integrazione tra strutture residenziali, sanità territoriale e servizi di comunità.

L’iniziativa è promossa da SPI Cgil, FNP Cisl e UIL Pensionati.