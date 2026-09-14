San Giustino, “Vetrine autunnali” per Sapori & Mestieri 2026

Dal 1° al 31 ottobre negozi, ristoranti, pizzerie, bar e pub invitati a partecipare con allestimenti e proposte dedicate ai frutti del bosco

San Giustino si prepara a vivere un mese all’insegna dei colori e dei sapori d’autunno con l’iniziativa “Vetrine autunnali”, promossa in occasione di Sapori & Mestieri 2026.

Dal 1° al 31 ottobre gli esercenti del territorio sono invitati a partecipare con allestimenti e proposte a tema, dedicate in particolare ai frutti del bosco e ai funghi.

L’iniziativa coinvolgerà diverse tipologie di attività: i negozi potranno realizzare vetrine a tema, mentre ristoranti e pizzerie saranno invitati a proporre piatti tipici. Bar e pub, invece, potranno aderire con aperitivi ispirati all’autunno.

“Vetrine autunnali” si inserisce nel programma di Sapori & Mestieri 2026 – “Brisce de Corposano”, in calendario dal 23 al 25 ottobre nel piazzale della Stazione di San Giustino.

L’evento sarà realizzato anche in collaborazione con l’Associazione Vivere in Corposano, con l’obiettivo di coinvolgere il tessuto commerciale locale e creare un’atmosfera diffusa capace di accompagnare la manifestazione per tutto il mese di ottobre.