Search
Comunicazioni amministrativeEventiIn evidenza

San Giustino, “Vetrine autunnali” per Sapori & Mestieri 2026

Data:

Dal 1° al 31 ottobre negozi, ristoranti, pizzerie, bar e pub invitati a partecipare con allestimenti e proposte dedicate ai frutti del bosco

San Giustino si prepara a vivere un mese all’insegna dei colori e dei sapori d’autunno con l’iniziativa “Vetrine autunnali”, promossa in occasione di Sapori & Mestieri 2026.

Dal 1° al 31 ottobre gli esercenti del territorio sono invitati a partecipare con allestimenti e proposte a tema, dedicate in particolare ai frutti del bosco e ai funghi.

L’iniziativa coinvolgerà diverse tipologie di attività: i negozi potranno realizzare vetrine a tema, mentre ristoranti e pizzerie saranno invitati a proporre piatti tipici. Bar e pub, invece, potranno aderire con aperitivi ispirati all’autunno.

“Vetrine autunnali” si inserisce nel programma di Sapori & Mestieri 2026 – “Brisce de Corposano”, in calendario dal 23 al 25 ottobre nel piazzale della Stazione di San Giustino.

L’evento sarà realizzato anche in collaborazione con l’Associazione Vivere in Corposano, con l’obiettivo di coinvolgere il tessuto commerciale locale e creare un’atmosfera diffusa capace di accompagnare la manifestazione per tutto il mese di ottobre.

Commenti
Previous article
Perugia, Carabinieri davanti alle scuole per l’avvio del nuovo anno scolastico

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Perugia, Carabinieri davanti alle scuole per l’avvio del nuovo anno scolastico

Redazione Redazione -
Rafforzati i servizi di vigilanza e prossimità nelle aree...

A Villa Magherini Graziani arriva “Rumori”, serata di teatro e leggerezza

Redazione Redazione -
La nuova produzione di Astra APS porta a San...

Arezzo, al CAI “Il cammino delle stelle”: 800 chilometri in solitaria verso Santiago

Redazione Redazione -
Giovedì 17 settembre Maria Giovanna Gusinu presenta il diario...

Sansepolcro saluta le Feste del Palio: si chiude un’edizione nel segno di storia, cultura e partecipazione

Redazione Redazione -
Dalla Sansepolcro rinascimentale al Palio della Balestra, giorni intensi...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Perugia, Carabinieri davanti alle scuole per l’avvio del nuovo anno scolastico

Attualità 0
Rafforzati i servizi di vigilanza e prossimità nelle aree...

© 2024 Primo Piano Notizie