Perugia, Carabinieri davanti alle scuole per l’avvio del nuovo anno scolastico

Rafforzati i servizi di vigilanza e prossimità nelle aree degli istituti. In campo anche l’Associazione Nazionale Carabinieri

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, i Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno intensificato i servizi di vigilanza e prossimità nelle aree vicine agli istituti scolastici del capoluogo.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e tranquillità a studenti, famiglie e personale scolastico nei giorni della ripresa delle attività didattiche.

Le pattuglie dell’Arma hanno assicurato una presenza capillare nelle zone maggiormente frequentate dagli studenti, con particolare attenzione alla viabilità e alla sicurezza stradale, affiancando al controllo del territorio anche una funzione di prevenzione e vicinanza alla cittadinanza.

L’attività rientra nel più ampio impegno dei Carabinieri per la diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. Anche nel corso dell’anno scolastico sono infatti previsti incontri e iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di promuovere conoscenza delle regole, senso di responsabilità e rispetto dei valori della convivenza civile.

A sostegno dell’iniziativa anche l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Perugia, a conferma del rapporto di collaborazione tra l’Arma e la comunità locale.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia ha infine rivolto un augurio di buon anno scolastico a studenti, docenti, dirigenti e famiglie, confermando la propria presenza al fianco del mondo della scuola.