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Città di Castello, nuovo appuntamento con il ciclo sull’arte contemporanea curato da Bruno Corà

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Martedì 29 settembre a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio l’incontro “Assenza e Presenza”, tra Body Art, performance, Fluxus e linguaggi concettuali

Prosegue martedì 29 settembre 2026 il ciclo di conferenze “Orientamento sui nuovi fondamenti estetici, tematici e linguistici nelle arti contemporanee”, promosso dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio in collaborazione con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e curato da Bruno Corà.

Il nuovo appuntamento sarà dedicato al tema “Assenza e Presenza” e proporrà un percorso attraverso alcune delle esperienze che hanno segnato in profondità l’arte contemporanea.

Al centro dell’incontro ci sarà l’ingresso del corpo nell’opera attraverso Body Art, performance e happening, insieme a movimenti e linguaggi come Fluxus, Azionismo viennese, Narrative Art, poesia visiva e Concept Art. Spazio anche alla Cancellatura e al tema della progressiva scomparsa del corpo dalla rappresentazione artistica.

Il ciclo, in programma da marzo a dicembre 2026, nasce con l’obiettivo di offrire al pubblico strumenti di lettura delle trasformazioni estetiche, tematiche e linguistiche che hanno attraversato la ricerca artistica contemporanea. Gli incontri possono essere accompagnati anche dalla presenza di artisti ospiti, dalla visione diretta di opere e dall’utilizzo di materiali audiovisivi.

Dopo l’appuntamento di settembre, il programma proseguirà martedì 27 ottobre con “Silenzio e Rumore”, dedicato alle conseguenze del Futurismo nella musica e nelle arti performative, da Russolo a Cage.

Martedì 24 novembre sarà invece affrontato il tema di instabilità, impermanenza, indeterminazione, contaminazione e crisi della forma, mentre la conclusione è prevista per venerdì 11 dicembre con “Il Superamento. Verso nuove frontiere del linguaggio”.

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