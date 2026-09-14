Sansepolcro, domenica 20 settembre torna “Borgo Sport”

Piazza Torre di Berta si trasforma in una grande palestra a cielo aperto con le associazioni sportive del territorio

Torna a Sansepolcro “Borgo Sport 2026”, la giornata dedicata alla promozione dello sport e delle realtà associative del territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre in Piazza Torre di Berta, dove per l’intera giornata sarà possibile conoscere da vicino discipline, attività e proposte delle associazioni sportive locali.

L’iniziativa si svolgerà in due fasce orarie: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

L’obiettivo è quello di offrire a bambini, ragazzi e famiglie l’occasione di avvicinarsi allo sport, incontrare le società presenti sul territorio e provare direttamente diverse attività.

L’evento è promosso dal Comune di Sansepolcro insieme al CSEN e punta a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, benessere e partecipazione.

La manifestazione sarà aperta a tutti, con ulteriori dettagli sul programma attesi nei prossimi giorni.