Search
EventiIn evidenzaSansepolcro

Sansepolcro, domenica 20 settembre torna “Borgo Sport”

Data:

Piazza Torre di Berta si trasforma in una grande palestra a cielo aperto con le associazioni sportive del territorio

Torna a Sansepolcro “Borgo Sport 2026”, la giornata dedicata alla promozione dello sport e delle realtà associative del territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre in Piazza Torre di Berta, dove per l’intera giornata sarà possibile conoscere da vicino discipline, attività e proposte delle associazioni sportive locali.

L’iniziativa si svolgerà in due fasce orarie: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

L’obiettivo è quello di offrire a bambini, ragazzi e famiglie l’occasione di avvicinarsi allo sport, incontrare le società presenti sul territorio e provare direttamente diverse attività.

L’evento è promosso dal Comune di Sansepolcro insieme al CSEN e punta a valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, benessere e partecipazione.

La manifestazione sarà aperta a tutti, con ulteriori dettagli sul programma attesi nei prossimi giorni.

Commenti
Previous article
Città di Castello, il futuro delle Rsa al centro di una tavola rotonda alla Biblioteca Carducci

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, il futuro delle Rsa al centro di una tavola rotonda alla Biblioteca Carducci

Redazione Redazione -
Mercoledì 24 settembre confronto tra istituzioni, sindacati e realtà...

Città di Castello, “Frate Sole” torna sul grande schermo per gli 800 anni di San Francesco

Redazione Redazione -
Giovedì 17 settembre nella chiesa di San Francesco la...

San Giustino, “Vetrine autunnali” per Sapori & Mestieri 2026

Redazione Redazione -
Dal 1° al 31 ottobre negozi, ristoranti, pizzerie, bar...

Perugia, Carabinieri davanti alle scuole per l’avvio del nuovo anno scolastico

Redazione Redazione -
Rafforzati i servizi di vigilanza e prossimità nelle aree...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, il futuro delle Rsa al centro di una tavola rotonda alla Biblioteca Carducci

Attualità 0
Mercoledì 24 settembre confronto tra istituzioni, sindacati e realtà...

© 2024 Primo Piano Notizie