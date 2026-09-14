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Malakos presenta la stagione 2026/27: laboratori ed eventi per bambini da 0 a 10 anni

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Un calendario di appuntamenti da ottobre a maggio. Grazie al contributo della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, gratuiti i laboratori dai 4 ai 10 anni, escluso Halloween

Il Museo Malakos di Città di Castello presenta la nuova stagione di eventi e laboratori dedicati ai bambini, con un calendario che accompagnerà le famiglie per gran parte dell’anno scolastico 2026/27.

Le attività sono suddivise per fasce d’età, con proposte pensate per i più piccoli da 0 a 3 anni, per i bambini di 4-5 anni e per la fascia 6-10 anni.

Per i più piccoli sono previsti gli “Atelier” mensili, in programma il 17 ottobre, 14 novembre, 5 dicembre, 16 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 17 aprile e 29 maggio, sempre alle ore 11.

Per i bambini dai 4 ai 5 anni il programma comprende appuntamenti dedicati a insetti, Halloween, quiz sugli animali, bioluminescenza, tinkering, slime, inventastorie, musica e natura, tane e rifugi. Le attività si svolgeranno prevalentemente alle 11.

Anche per la fascia 6-10 anni sono previsti incontri sugli stessi temi, con attività al pomeriggio, generalmente alle 15.30, mentre l’appuntamento del 29 maggio dedicato a “Tane e rifugi” sarà alle 11.

Una delle novità più importanti riguarda i costi: grazie al contributo della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, i laboratori destinati ai bambini dai 4 ai 10 anni saranno gratuiti per le famiglie, con l’eccezione della giornata speciale di Halloween del 31 ottobre.

Per quest’ultima data saranno disponibili tre diversi turni riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio al numero 349 5823613, indicando nome, cognome, età del bambino o della bambina e il laboratorio scelto.

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