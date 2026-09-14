Sansepolcro, riparte la Scuola comunale di Teatro: corsi dai bambini agli over 60

Open day sabato 19 settembre al Teatro alla Misericordia. Lezioni per tutte le età e prova gratuita fino alla fine di ottobre

Ripartono le attività della Scuola comunale di Teatro di Sansepolcro, diretta dall’associazione culturale CapoTrave/Kilowatt in collaborazione con il Comune di Sansepolcro e Tedamis.

Il nuovo anno di attività propone corsi rivolti a tutte le fasce d’età: bambini e ragazzi, adulti e over 60, con percorsi pensati per avvicinarsi al teatro, mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sperimentare le diverse discipline della scena.

Il primo appuntamento è con l’open day di sabato 19 settembre, dalle 16 alle 19, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Sarà l’occasione per conoscere i formatori e scoprire da vicino le diverse proposte della scuola. La giornata si concluderà con un aperitivo a cura del Caffè delle Stanze.

A condurre i corsi saranno professionisti della scena e della formazione: Lucia Franchi, Luca Ricci e Chiara Ramanzini di CapoTrave/Kilowatt, Alessia Martinelli di Tedamis, Gilda Foni di TeatrOlistico, l’attore Massimo Boncompagni e Lodovico Rossi, musicista e insegnante di canto.

Il corso per adulti, a partire dai 15 anni, prenderà il via giovedì 24 settembre e si svolgerà ogni giovedì dalle 19.30 alle 22.30. Durante l’anno i docenti si alterneranno tra drammaturgia, recitazione, canto e altre discipline.

Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, le lezioni saranno invece ogni martedì dalle 17 alle 18.30, con primo incontro il 22 settembre.

Il percorso dedicato agli over 60 si terrà ogni mercoledì dalle 19 alle 21, a partire dal 23 settembre.

Tutti i corsi si svolgeranno al Teatro alla Misericordia, in via della Misericordia. La prima lezione di prova sarà gratuita fino alla fine di ottobre.

Per informazioni: 353 4834498 – 0575 733063 oppure giulia.randellini@kilowattfestival.it.