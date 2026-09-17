Fighille, “Custodire il Novecento”: al Piccolomuseo in mostra le opere del Fondo Zaccaria

Dal 20 settembre al 30 ottobre alla Dogana Pontificia. Inaugurazione domenica alle 16 in occasione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

Dal 20 settembre al 30 ottobre 2026 la Dogana Pontificia di Fighille, nel comune di Citerna, ospiterà la mostra “Custodire il Novecento. Opere dal Fondo Zaccaria”, iniziativa collaterale al 43° Premio Nazionale di Pittura “Fighille Arte”.

L’inaugurazione è in programma domenica 20 settembre alle 16, in occasione della nona Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. A presentare l’appuntamento sarà il giornalista culturale e curatore Marco Botti, alla presenza delle autorità locali, di Manuela Zaccaria e di una delegazione della Fondazione Luciano Bertacchini di Bologna.

La mostra nasce dalla donazione al Piccolomuseo di un importante nucleo di opere appartenute a Umberto Zaccaria, pittore, critico d’arte, collezionista e promotore culturale scomparso nel 2015.

Grazie alla figlia Manuela, le opere di 18 autori entrano nella collezione permanente del museo di Fighille, rafforzandone la vocazione alla conservazione e valorizzazione dell’arte del Novecento.

Il percorso mette insieme esperienze e linguaggi differenti, dal realismo all’informale, dall’impressionismo all’espressionismo, fino al surrealismo e al post-cubismo. Tra gli artisti presenti figurano Alesiani, Barbacci, Bedeschi, Bertacchini, De Agostini, De Gregorio, Erani, Ferrari, Gotti, Greco, Maltoni, Mariani, Nardi, Paolizzi, Reggiori, Russolillo, Saltarelli e Tamburro.

L’iniziativa è organizzata dal Piccolomuseo di Fighille, con il patrocinio del Comune di Citerna e della Fondazione Luciano Bertacchini.

La mostra sarà visitabile gratuitamente nei fine settimana, con orario 10-12 e 15-19, oppure su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a fighillearte@gmail.com o contattare il numero 353 4145934.