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San Giustino, aperte le iscrizioni al doposcuola “Gimogiù”

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Il servizio partirà il 28 settembre ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Domande online fino al 24 settembre

Sono aperte le iscrizioni al servizio di doposcuola “Gimogiù” per l’anno scolastico 2026/2027 nel Comune di San Giustino.

Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni residenti nel territorio comunale. In caso di posti disponibili potranno accedere anche residenti negli altri Comuni della Zona Sociale 1.

Le attività si svolgeranno nei locali della ex biblioteca di San Giustino, in via Anconetana 10, a partire dal 28 settembre.

Il doposcuola sarà attivo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 17.30.

Il costo previsto è di 3 euro per ogni accesso giornaliero, con riduzioni per i fratelli.

Le domande possono essere presentate dal 15 al 24 settembre 2026, esclusivamente online tramite SPID o CIE, accedendo all’area “Servizi al Cittadino” del sito del Comune di San Giustino.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona ai numeri 075 8618447 e 075 8618472, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

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