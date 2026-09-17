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“Note di fine estate”, Villa Magherini Graziani si riempie di musica

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Sala gremita per il concerto organizzato dal Comune di San Giustino con l’Orchestra Giovani Armonie. Nel repertorio brani di Mozart, Caccini, Rossini, Strauss e Vittorio Monti.


SAN GIUSTINO – Una sala gremita, con diverse persone rimaste in piedi pur di assistere al concerto. È stata una serata di grande partecipazione quella vissuta il 12 settembre a Villa Magherini Graziani, dove il Comune di San Giustino ha organizzato “Note di fine estate”.


L’iniziativa, promossa dall’assessora alla Cultura Loretta Zazzi, ha portato sul palco l’Orchestra Giovani Armonie, una formazione ormai conosciuta in Valtiberina e capace negli anni di farsi apprezzare anche fuori dai confini nazionali.
«Siamo soddisfatti della partecipazione e della qualità della serata – ha dichiarato l’assessora Zazzi –. È stata un’occasione per dare spazio ai giovani musicisti e valorizzare una realtà musicale del nostro territorio».


Sotto la direzione del maestro Andrea Marza, l’orchestra ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso epoche e stili differenti, proponendo composizioni di Mozart, Caccini, Rossini, Johann Strauss e Vittorio Monti.


Tra i protagonisti della serata anche Fabio Battistelli, professore al Conservatorio di Firenze e direttore della Scuola comunale di musica di Città di Castello, e Laureta Cuku Hodaj, violinista e docente di violino, impegnata anche nella preparazione dei giovani componenti dell’orchestra.
Ospite speciale il professor Hakim Nadey, medico chirurgo e clarinettista, ma anche scultore, scrittore e grande appassionato di musica.


A chiudere il concerto è stato l’ensemble “Le Piccole Scintille”, che ha eseguito “Dolce sentire”, brano scelto nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco.
La serata ha unito musicisti affermati e giovani allievi, offrendo anche l’occasione per mostrare il lavoro di formazione portato avanti nel corso dell’anno.


Per l’Orchestra Giovani Armonie è già tempo di guardare al prossimo appuntamento: nel mese di ottobre la formazione tornerà a Londra per una nuova tappa del proprio percorso musicale internazionale.

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