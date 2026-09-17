Città di Castello e Gubbio, Open Week sulle malattie cardiovascolari: visite gratuite con ECG

Dal 29 settembre al 3 ottobre Usl Umbria 1 aderisce all’iniziativa di Fondazione Onda dedicata alle cardiomiopatie
In occasione della Giornata mondiale del cuore, Usl Umbria 1 aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, promosso da Fondazione Onda e dedicato quest’anno alle cardiomiopatie.
L’iniziativa prevede visite cardiologiche gratuite con elettrocardiogramma, colloqui e materiale informativo, con l’obiettivo di favorire prevenzione e diagnosi precoce.
A Città di Castello, nell’ambulatorio di Cardiologia, le visite sono in programma martedì 29 settembre dalle 10 alle 13, mercoledì 30 settembre dalle 15 alle 18 e giovedì 1 ottobre dalle 11 alle 13.30.
Le prenotazioni potranno essere effettuate dal 21 al 25 settembre, nella fascia oraria 9-12, chiamando il numero 075 8509691.
All’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino a Branca, presso l’ambulatorio di Cardiologia del Poliambulatorio A, gli appuntamenti saranno invece martedì 29 settembre dalle 12 alle 14, venerdì 2 ottobre dalle 14 alle 16 e sabato 3 ottobre dalle 14 alle 16.
In questo caso le prenotazioni saranno aperte dal 21 al 26 settembre, dalle 8 alle 14, al numero 075 9270531.
L’Open Week rappresenta un’occasione per aumentare la consapevolezza sulle patologie cardiovascolari e facilitare l’accesso ai controlli, con particolare attenzione alla prevenzione e alla diagnosi delle cardiomiopatie.