Sansepolcro, “Musica alla carta”: il pubblico sceglie il programma del concerto

Sabato 19 settembre alle 21 all’Auditorium Santa Chiara protagonista il Duo Youkali con Roberto Frati al sax baritono e Luciano Garosi al pianoforte
Un concerto fuori dagli schemi, nel quale sarà direttamente il pubblico a contribuire alla scelta dei brani. È la proposta di “Musica alla carta”, in programma sabato 19 settembre alle 21 all’Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro.
L’appuntamento, promosso dagli Amici della Musica di Sansepolcro, vedrà protagonista il Duo Youkali, formato da Roberto Frati al sax baritono e Luciano Garosi al pianoforte.
La particolarità della serata sarà proprio la formula: agli spettatori non verrà proposto un programma rigidamente prestabilito, ma un vero e proprio “menu musicale” dal quale scegliere i brani da ascoltare.
Saranno dunque le preferenze del pubblico a costruire, passo dopo passo, il percorso musicale della serata, creando un concerto partecipato e potenzialmente diverso da qualunque altro.
Il Duo Youkali, grazie alla versatilità dell’incontro tra sax baritono e pianoforte, accompagnerà il pubblico attraverso linguaggi, atmosfere e sonorità differenti.
“Musica alla carta” vuole così trasformare l’ascoltatore da semplice spettatore a parte attiva dello spettacolo, in un dialogo diretto con i musicisti.