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Città di Castello, “Burri nel segno di San Francesco”: due visite serali a Palazzo Albizzini

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Domenica 4 ottobre la Fondazione Burri ripropone il dialogo tra le opere dell’artista e la spiritualità francescana, con la partecipazione della Schola Cantorum Anton Maria Abbatini

Domenica 4 ottobre 2026, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, Palazzo Albizzini apre le proprie sale per due visite guidate serali dedicate a “Burri nel segno di San Francesco”.

Gli appuntamenti sono in programma alle 20.45 e alle 21.45 e ripercorreranno idealmente la storica mostra “Opere di Burri”, allestita nel 1975 al Sacro Convento di San Francesco ad Assisi.

La quasi totalità delle opere che componevano quell’esposizione, oggi conservate a Palazzo Albizzini, torneranno così al centro di un percorso pensato per riscoprire il rapporto che Alberto Burri instaurò con i luoghi e con la spiritualità francescana.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione musicale della Schola Cantorum Anton Maria Abbatini, che proporrà interventi corali nel chiostro del palazzo.

Il costo del biglietto, comprensivo della visita guidata, è di 12 euro.

La prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti, scrivendo a prenotazioni@fondazioneburri.org.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

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