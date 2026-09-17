Città di Castello, “La canoa è per tutti” conferma il valore di sport, inclusione e solidarietà

Grande partecipazione alla tredicesima edizione sulle sponde del Tevere. Protagoniste anche le “Farfalle” dell’AACC a bordo del Dragon Boat

Sport, inclusione, solidarietà, amicizia e attenzione all’ambiente sono stati ancora una volta al centro de “La canoa è per tutti”, la manifestazione che si è svolta il 16 settembre sulle sponde del Tevere a Città di Castello.

Giunta alla tredicesima edizione, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Città di Castello insieme al Canoa Club Città di Castello ha coinvolto persone con disabilità, famiglie, volontari, associazioni e istituzioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del territorio sul fronte dell’inclusione attraverso lo sport.

Alla giornata hanno collaborato numerose realtà associative, tra cui Inner Wheel Club Città di Castello, Rotary Club Sansepolcro, Malakos e i Vigili del Fuoco.

Particolarmente significativa la presenza delle “Farfalle” dell’AACC, il gruppo di donne operate al seno da anni impegnate in un percorso di riabilitazione attraverso la canoa e il contatto con la natura. Insieme a Daniela Belsoli, il gruppo ha dato vita a una dimostrazione a bordo del Dragon Boat, la maxi canoa diventata simbolo di condivisione e solidarietà.

«La manifestazione rappresenta ormai un esempio concreto di come la collaborazione tra organizzazioni della società civile, associazioni sportive, istituzioni e volontari possa generare occasioni di incontro capaci di andare oltre il semplice evento sportivo», ha sottolineato il presidente del Rotary Club Città di Castello Enzo Faloci.

Sostegno all’iniziativa anche da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Luca Secondi e gli assessori Riccardo Carletti e Benedetta Calagreti hanno ribadito il valore di una manifestazione che mette insieme sport, amicizia, inclusione e rispetto dell’ambiente.

La partecipazione e il clima di condivisione hanno confermato ancora una volta il successo di una formula che, edizione dopo edizione, continua a coinvolgere un numero crescente di realtà del territorio.

A chiudere la giornata, prima del momento conviviale, anche il gelato preparato per i partecipanti dal maestro Palmiro Bruschi, campione del mondo del gusto.