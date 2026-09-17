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CronacaUmbria

Foligno, 24enne arrestato a Sant’Eraclio: sequestrate sette dosi di cocaina e 1.275 euro

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Controlli notturni dei Carabinieri: la droga era nascosta all’interno di un calzino nell’abitacolo dell’auto. Disposto l’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria

Un 24enne è stato arrestato dai Carabinieri nelle prime ore della notte del 16 settembre a Sant’Eraclio di Foligno, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno nell’ambito dei controlli notturni intensificati sul territorio.

Durante un posto di controllo, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura a noleggio condotta dal giovane. Gli accertamenti sono poi proseguiti con una perquisizione del veicolo.

All’interno dell’auto sono state rinvenute sette dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 4,5 grammi, nascoste in un calzino collocato in un vano dell’abitacolo. Contestualmente sono stati trovati 1.275 euro in contanti, somma ritenuta di interesse investigativo.

Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Spoleto, condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Foligno in attesa dell’udienza di convalida.

Il Tribunale di Spoleto ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 24enne la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e, in base al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con eventuale sentenza definitiva di condanna.

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