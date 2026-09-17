Perugia, 22enne arrestato a Fontivegge con coltelli e altri strumenti da taglio

L’intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione al 112 per un giovane che stava arrecando disturbo in un esercizio commerciale vicino alla stazione

Intervento dei Carabinieri a Fontivegge, nei pressi della stazione ferroviaria di Perugia, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato per l’ipotesi di reato di porto di strumenti da punta e da taglio.

I militari della Sezione Radiomobile e della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana sono intervenuti dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 relativa a un soggetto che stava arrecando disturbo agli avventori di un esercizio commerciale.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno individuato e fermato il 22enne. Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti diversi strumenti da punta e da taglio, tra cui un cutter a scatto con lama di circa 5 centimetri, un coltello a serramanico con lama di circa 7 centimetri, un cacciavite in metallo e due attrezzi multiuso.

Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 4-bis della Legge 110/1975.

Su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di via Ruggia.

Nel corso del rito direttissimo, il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.