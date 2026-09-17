Search
CronacaUmbria

Perugia, 22enne arrestato a Fontivegge con coltelli e altri strumenti da taglio

Data:

L’intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione al 112 per un giovane che stava arrecando disturbo in un esercizio commerciale vicino alla stazione

Intervento dei Carabinieri a Fontivegge, nei pressi della stazione ferroviaria di Perugia, dove un giovane di 22 anni è stato arrestato per l’ipotesi di reato di porto di strumenti da punta e da taglio.

I militari della Sezione Radiomobile e della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Toscana sono intervenuti dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 relativa a un soggetto che stava arrecando disturbo agli avventori di un esercizio commerciale.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno individuato e fermato il 22enne. Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti diversi strumenti da punta e da taglio, tra cui un cutter a scatto con lama di circa 5 centimetri, un coltello a serramanico con lama di circa 7 centimetri, un cacciavite in metallo e due attrezzi multiuso.

Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 4-bis della Legge 110/1975.

Su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di via Ruggia.

Nel corso del rito direttissimo, il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Commenti
Previous article
Al Centro Commerciale Castello doppia iniziativa dedicata agli animali tra sfilata e solidarietà
Next article
Foligno, 24enne arrestato a Sant’Eraclio: sequestrate sette dosi di cocaina e 1.275 euro

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

San Giustino, “Pronti, partenza… Sport”: 152 studenti protagonisti allo stadio comunale

Redazione Redazione -
Venerdì 18 settembre una mattinata dedicata allo sport con...

Parco Ranieri, superate le 500 firme. Il PD: «Ora un progetto per farlo rivivere»

Redazione Redazione -
Dalla sostituzione dei giochi al recupero del gazebo e...

Pieve Santo Stefano, Volley Revolution: corsi aperti e allenamenti di prova per bambini e ragazzi

Redazione Redazione -
La nuova stagione della Pallavolo Pieve Santo Stefano è...

“Note di fine estate”, Villa Magherini Graziani si riempie di musica

Redazione Redazione -
Sala gremita per il concerto organizzato dal Comune di...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

San Giustino, “Pronti, partenza… Sport”: 152 studenti protagonisti allo stadio comunale

Eventi 0
Venerdì 18 settembre una mattinata dedicata allo sport con...

© 2024 Primo Piano Notizie