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Al Centro Commerciale Castello doppia iniziativa dedicata agli animali tra sfilata e solidarietà

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Successo per “Amici a 4 zampe in passerella” e per la raccolta alimentare che è stata consegnata al Canile di Lerchi

Due iniziative diverse, entrambe dedicate agli animali, hanno coinvolto nei giorni scorsi il Centro Commerciale Castello.

La prima è stata la seconda edizione di “Amici a 4 zampe in passerella”, andata in scena domenica 13 settembre. Una giornata di festa con cani protagonisti, momenti di divertimento, sfilata e premiazioni, che ha richiamato numerosi partecipanti.

Un appuntamento pensato soprattutto come momento di incontro e condivisione per gli amanti degli animali.

Separata dalla sfilata, invece, è stata la raccolta alimentare destinata al Canile di Lerchi Enpa Alto Tevere Umbro. Il materiale raccolto grazie alle donazioni è stato successivamente consegnato alla struttura.

Alla raccolta ha contribuito anche Pet Store Conad Città di Castello.

Durante la consegna al canile, gli organizzatori hanno incontrato anche Blanco, uno degli ospiti della struttura ancora in attesa di adozione.

Due iniziative diverse, quindi: da una parte la sfilata “Amici a 4 zampe in passerella”, dall’altra la raccolta solidale per il canile, unite però dall’attenzione verso gli animali e il loro benessere.

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