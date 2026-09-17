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La Rai a Umbertide per raccontare la scuola dell’affettività

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La troupe di “Uno Mattina in Famiglia” ha registrato nelle scuole Garibaldi e Pierantonio. Il servizio andrà in onda sabato 19 settembre alle 10.12 su Rai 1

La Rai ha scelto Umbertide per raccontare un’esperienza educativa legata al mondo delle emozioni, delle relazioni e dell’affettività.

La troupe di “Uno Mattina in Famiglia”, programma di Rai 1, è stata infatti in città per realizzare una puntata della nuova rubrica “Sentimenti, le parole per dirli”, condotta dallo psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, conosciuto come “Lo Psicologo della Strada”, con la regia di Andrea Rispoli.

Le riprese hanno interessato prima la scuola primaria Garibaldi e poi il plesso di Pierantonio, dove la troupe ha incontrato la classe quinta, la prima ad aver completato l’intero percorso “Senza Zaino”, avviato cinque anni fa.

Proprio il legame tra emozioni, responsabilità, cura dell’altro e partecipazione ha portato la produzione a scegliere Umbertide come una delle realtà da raccontare all’interno della rubrica.

Il sindaco ha parlato di «un’importante occasione per raccontare una realtà educativa che negli anni ha saputo costruire un’esperienza significativa», sottolineando il valore del lavoro svolto da insegnanti, famiglie e alunni.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore all’Istruzione Annalisa Mierla, che ha ricordato come il percorso “Senza Zaino” riesca a mettere insieme apprendimento, autonomia, responsabilità e relazioni.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica Silvia Reali e alla maestra Antonietta Norgiolini, che nei mesi scorsi ha collaborato con Stefano Pieri per mettere a fuoco i contenuti della puntata.

Nel modello “Senza Zaino”, infatti, agli apprendimenti disciplinari si affiancano compiti di realtà, incarichi e responsabilità concrete, attraverso cui i bambini imparano a prendersi cura della classe, dei compagni e dell’ambiente.

Il servizio registrato a Umbertide andrà in onda sabato 19 settembre alle 10.12 su Rai 1, all’interno di “Uno Mattina in Famiglia”.

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