Pallavolo: Città di Castello, buon test a San Giustino contro l’ERMGroup Altotevere

I biancorossi cedono 3-1 contro la formazione di Serie A3. Troiani: «In questo momento conta soprattutto conoscerci in campo»

Prime indicazioni positive per il Città di Castello Pallavolo, che a San Giustino ha sostenuto il primo allenamento congiunto della preparazione affrontando l’ErmGroup Altotevere, formazione che milita nel campionato di Serie A3.

Il risultato finale ha premiato per 3-1 la squadra di Monaldi, ma per i biancorossi di Bartolini il test rappresentava soprattutto un’occasione per cominciare a verificare sul campo il lavoro svolto nei primi dieci giorni di preparazione.

Città di Castello è partito con Troiani in palleggio e Bongiorno opposto, Cappelletti e Conti in posto quattro, Stoppelli e Volpi al centro e capitan Lensi libero. L’avvio è stato particolarmente convincente: i tifernati hanno preso subito in mano il primo set, arrivando fino al 17-24. San Giustino ha provato a riavvicinarsi nel finale, ma il parziale è andato a Città di Castello per 25-21.

Nel secondo set è emersa maggiormente la differenza di categoria, con l’ErmGroup capace di imporsi 25-18. Molto più combattuta la terza frazione, chiusa soltanto ai vantaggi dai padroni di casa per 29-27. Proprio nel corso del terzo set i due tecnici hanno iniziato a dare spazio anche agli altri giocatori a disposizione, modificando progressivamente i sestetti iniziali.

È stato disputato anche un quarto parziale, giocato sulla distanza dei 15 punti e terminato 15-10 in favore dell’ErmGroup.

Al di là del risultato, per Città di Castello si è trattato di un primo banco di prova utile. La squadra ha ripreso ad allenarsi soltanto da una decina di giorni e nelle gambe dei giocatori c’è inevitabilmente ancora il peso della preparazione atletica, con poche sedute con la palla alle spalle.

«Siamo partiti con grande entusiasmo fin dai primi allenamenti, c’è un buon mix tra giocatori esperti e più giovani – commenta Tommaso Troiani –. Nel test di ieri a San Giustino siamo partiti molto forte, poi ovviamente loro sono tornati sotto e hanno portato a casa la partita. Ma il nostro obiettivo in questo periodo è principalmente quello di conoscerci in campo, non tanto ottenere il risultato».

Per i biancorossi ci sarà presto un’altra occasione per mettere minuti nelle gambe e continuare il percorso di crescita. Il prossimo test match è infatti in programma martedì 22 settembre, ancora a San Giustino, con inizio alle ore 18.30.