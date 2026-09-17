San Giustino, “Pronti, partenza… Sport”: 152 studenti protagonisti allo stadio comunale

Venerdì 18 settembre una mattinata dedicata allo sport con sette discipline e il coinvolgimento delle società della Consulta comunale

Venerdì 18 settembre, a partire dalle 9, lo Stadio Comunale di San Giustino ospiterà “Pronti, partenza… Sport”, iniziativa promossa dalla Consulta comunale dello Sport.

Protagonisti saranno 152 alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” San Giustino–Citerna, che verranno suddivisi in quattro squadre.

Sette le discipline previste nel corso della mattinata: 80 metri, staffetta 4×100, lancio del peso, lancio del vortex, calcio a 5, pallavolo e tennis tavolo.

L’evento nasce dalla collaborazione tra tutte le società sportive che fanno parte della Consulta, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione per conoscere e praticare discipline diverse, alternando prove individuali e di squadra.

Dal Comune è arrivato anche un ringraziamento alla Consulta, al presidente Possenti, alle società sportive, ai docenti che hanno accompagnato i ragazzi nel percorso e alla Virtus San Giustino per l’accoglienza allo stadio.