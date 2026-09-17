Umbertide, il Museo Civico di Santa Croce riapre con un nuovo allestimento

Inaugurazione giovedì 24 settembre alle 17.30. Il percorso racconterà la città dagli Etruschi al Rinascimento fino al Novecento e alle Ceramiche Rometti

Il Museo Civico di Santa Croce di Umbertide torna ad aprire le proprie porte con un progetto completamente rinnovato, pensato per raccontare la storia della città e del suo territorio attraverso opere, reperti, luoghi e paesaggio.

La cerimonia di inaugurazione è in programma giovedì 24 settembre alle 17.30 al Complesso Monumentale di San Francesco, nel Salone d’Onore al primo piano. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto, seguiranno il taglio del nastro e la visita al nuovo allestimento.

La riapertura arriva al termine di un intervento importante sulla Chiesa di Santa Croce, sede del museo. I lavori di miglioramento sismico, finanziati attraverso fondi PNRR, hanno avuto un valore di 480 mila euro. A questi si sono aggiunti 90 mila euro per la ristrutturazione del campanile, danneggiato dal terremoto del 9 marzo 2023.

Il nuovo percorso, realizzato con il gestore Genesi Srl – Società Benefit, punta a superare la lettura delle opere come singoli oggetti per costruire invece una narrazione unitaria della città.

Si parte dai reperti archeologici rinvenuti nel territorio umbertidese, con particolare attenzione all’età etrusca, per arrivare fino al Novecento e alla contemporaneità.

Grande spazio viene riservato anche al patrimonio legato a Monte Acuto, inserito in un racconto che mette insieme archeologia, paesaggio e territorio, anche attraverso il progetto di ArcheoHiking.

Il cuore del museo resta la Deposizione della Croce di Luca Signorelli, realizzata nel 1516 per la Confraternita di Santa Croce e conservata ancora oggi nel luogo per il quale fu concepita.

Tra le novità più significative c’è poi l’ingresso nel percorso museale delle Ceramiche Rometti, grazie alla collaborazione con la storica manifattura umbertidese e con il CEO Massimo Monini. Accanto agli esemplari novecenteschi saranno esposte anche opere contemporanee, in vista del centenario della fondazione della manifattura previsto nel 2027.

«La riapertura di Santa Croce rappresenta molto più della restituzione di uno spazio museale», sottolinea l’assessore alla Cultura Annalisa Mierla, spiegando come l’obiettivo sia quello di offrire ai visitatori un vero viaggio nella storia di Umbertide.

Sul fronte dei lavori pubblici, l’assessore Alessandro Villarini ha ricordato gli interventi sulla struttura, sulla copertura, sui canali di gronda e sugli elementi architettonici, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche storiche e decorative del complesso.

Una scelta importante riguarda anche il rapporto con la comunità: l’ingresso sarà gratuito per tutti i cittadini di Umbertide e per gli alunni delle scuole umbertidesi.

Dopo l’inaugurazione, il museo sarà aperto al pubblico da venerdì 25 settembre nel pomeriggio e per l’intera giornata di sabato 26 e domenica 27 settembre.