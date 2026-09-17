Pieve Santo Stefano, Volley Revolution: corsi aperti e allenamenti di prova per bambini e ragazzi

La nuova stagione della Pallavolo Pieve Santo Stefano è già partita, ma c’è ancora spazio per chi vuole avvicinarsi alla pallavolo

È partita la nuova stagione della Pallavolo Pieve Santo Stefano, con tanti ragazzi e ragazze che hanno già scelto di avvicinarsi alla pallavolo, alcuni per la prima volta e altri tornando in palestra dopo una pausa.

Per la ASD Volley Revolution l’obiettivo resta quello di mettere al centro non soltanto l’attività sportiva, ma anche il piacere di stare insieme, imparare, sbagliare, riprovare e sentirsi parte di una squadra.

Le iscrizioni restano aperte anche durante la stagione e chi vuole conoscere da vicino l’attività può partecipare ad alcuni allenamenti di prova, anche senza esperienza precedente.

Gli appuntamenti sono il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.30 presso la palestra della scuola e, sempre il martedì e il giovedì, dalle 18.30 alle 20 alla Palestra Comunale di Pieve Santo Stefano.

Per informazioni è possibile contattare Valerio al numero 393 194 037.

Un’occasione per bambini e ragazzi che vogliono provare la pallavolo e vivere lo sport come momento di crescita, amicizia e condivisione.