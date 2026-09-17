Forza Italia Giovani Foligno, Nicola Badiali è il nuovo segretario comunale

Al suo fianco ci sarà Michele Bortoletti nel ruolo di vicesegretario. L’obiettivo è rafforzare la presenza del movimento e coinvolgere maggiormente le nuove generazioni

FOLIGNO – Nicola Badiali è il nuovo segretario comunale di Forza Italia Giovani Foligno. La nomina è stata formalizzata dal segretario regionale del movimento giovanile, Edoardo Pannacci, insieme alla segretaria provinciale di Perugia, Carlotta Colaiacovo. Ad affiancarlo sarà Michele Bortoletti, scelto per ricoprire il ruolo di vicesegretario.

Badiali, 29 anni, è laureato in Scienze della Pubblica Amministrazione all’Università degli Studi di Perugia e ha conseguito un master di secondo livello in “Istituzioni parlamentari per consulenti d’assemblea” alla Sapienza di Roma. Attualmente è consigliere comunale e presidente della seconda commissione consiliare del Comune di Foligno. Nel suo percorso figura anche un’esperienza nel mondo dell’associazionismo attraverso i Lions Club.

La nuova guida comunale si inserisce nel progetto con cui Forza Italia Giovani sta cercando di rafforzare la propria presenza in Umbria, costruendo gruppi territoriali e creando nuovi spazi di partecipazione per ragazze e ragazzi.

«Accetto questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità – ha dichiarato Badiali –. Vogliamo essere presenti sul territorio, dialogare con tutti e in modo particolare con le giovani generazioni».

Il nuovo segretario ha ricordato anche la recente partecipazione ad “Azzurra Libertà”, l’iniziativa nazionale del movimento svoltasi a Montesilvano, e ha indicato tra le priorità il confronto con gli studenti e il mondo associativo folignate.

«Foligno ha bisogno di giovani legati ai principi del liberalismo, della cristianità, del garantismo, della solidarietà e della libertà. Lavorerò in piena intesa con l’amico e collega Michele Bortoletti, proseguendo insieme il percorso già iniziato in Consiglio comunale», ha aggiunto Badiali, ringraziando il segretario nazionale Simone Leoni e quello regionale Edoardo Pannacci per la fiducia.

Proprio Pannacci ha sottolineato la preparazione e il legame con il territorio del nuovo responsabile comunale. «In una città importante come Foligno, guidata dal centrodestra, il potenziamento di Forza Italia Giovani può dare ulteriore slancio all’azione amministrativa. Nicola, Michele e tutto il gruppo potranno rappresentare un ponte tra i ragazzi folignati e le istituzioni locali».

Soddisfazione anche da parte di Michele Bortoletti, consigliere comunale e nuovo vicesegretario: «Il gruppo giovani sarà fondamentale per attrarre nuove energie e permettere alla nostra generazione di fare politica all’interno di un partito serio e strutturato. Affiancherò Nicola lungo questo percorso, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide e alle elezioni comunali del 2029».